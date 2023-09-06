Збитки на 15 млн гривень: ДБР оголосило підозру посадовцю Міноборони

13:37 09 серпня Київ, Україна

Співробітники ДБР повідомили про підозру одного із заступників начальника Департаменту фінансів Міністерства оборони, через якого держава втратила понад 15 мільйонів гривень.



Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.



Як зазначили правоохоронці, у 2017 році одне із приватних товариств стало переможцем на тендерних торгах з будівництва дороги на території військового містечка. Однак, порушуючи угоду, відразу запросило 70% від зазначеної суми за майбутню роботу.

"Військова частина звернулася до Міноборони щодо дозволу на авансові виплати, а чиновник всупереч своїм повноваженням дозволив це зробити", - зазначили у ДБР.

Таким чином, приватне підприємство, пояснюють у Держбюро, отримало понад 15 мільйонів гривень авансом, але жодних робіт виконано не було.

"Гроші були присвоєні керівництвом підприємства та витрачені на свій розсуд", - додали правоохоронці.

Чиновник МО підозрюється у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.