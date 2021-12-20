Пішов на війну, а зустрів смерть в рідному місті

19:42 27 липень Київ, Україна

Не приходячи до свідомості, в лікарні помер 29-річний боєць "Азова" Олег Черевко, 21 липня він був побитий в рідному місті Запоріжжі. Служив боєць в ракетно-артилерійському дивізіоні в званні солдата.

Він заступився за дівчину на вулиці і був жорстоко побитий напівкримінальними покидьками. З важкою травмою голови Олег лежав у комі, а нацгвардейское командування заборонило азовцям виїжджати з бази для здачі крові побратиму. А суд взагалі випустив вбивцю за символічні 40 000 гривень ".





В "Азов" Черевко прийшов на початку 2018 року. До цього служив в лавах різних підрозділів Збройних сил та Національної гвардії. Боєць був на передовій в період з 2015 до 2018 року. в 2015 році він захищав Широкино, в 2017 році - воював в Авдіївці.