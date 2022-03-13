Пішов на риболовлю і зник - поліція розшукує священнослужителя

08:42 19 жовтня Київ, Україна

Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклого настоятеля одного з монастирів, який, за наявними даними, пішов на риболовлю, і досі місце його перебування невідоме.



Про це повідомляє ГУ Нацполіції.



Як розповіли в поліції, про зникнення настоятеля монастиря повідомив його родич. Настоятель пішов на риболовлю на річку Дністер поблизу села Вороновиця, але додому так і не повернувся.



"46-річний чоловік є настоятелем одного з монастирів Заставнівського району і проживає в селі Хрещатик цього району. Місцеперебування зниклого досі невідоме", - йдеться в повідомленні поліції.

Крім особового складу Кельменецького відділу поліції, до пошуків розшукуваного приєдналися також рятувальники і громадськість.

У поліції повідомили прикмети зниклого настоятеля: зріст 170-175 сантиметрів, міцної статури, волосся темне довге, обличчя овальне, ніс прямий.