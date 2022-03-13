Пішов на риболовлю і зник - поліція розшукує священнослужителя

Поліція Чернівецької області розшукує безвісти зниклого настоятеля одного з монастирів, який, за наявними даними, пішов на риболовлю, і досі місце його перебування невідоме.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції.
Як розповіли в поліції, про зникнення настоятеля монастиря повідомив його родич. Настоятель пішов на риболовлю на річку Дністер поблизу села Вороновиця, але додому так і не повернувся.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції.
Як розповіли в поліції, про зникнення настоятеля монастиря повідомив його родич. Настоятель пішов на риболовлю на річку Дністер поблизу села Вороновиця, але додому так і не повернувся.
Крім особового складу Кельменецького відділу поліції, до пошуків розшукуваного приєдналися також рятувальники і громадськість.
У поліції повідомили прикмети зниклого настоятеля: зріст 170-175 сантиметрів, міцної статури, волосся темне довге, обличчя овальне, ніс прямий.
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