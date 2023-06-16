Урожай "бавовни" у порту Бердянська. Супутникові фото руйнувань

09:11 04 червня Київ, Україна

Вчора, 3 червня, в окупованому росіянами Бердянську пролунали близько десятка гучних вибухів. Втім, такі ж гучні "бавовни" було чути у місті і 2 червня.

А аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Ефрик оприлюднив у Twitter супутникові знімки окупованого Бердянська після потрапляння до порту. На фото видно, які руйнування зазнали споруд.

"Руйнування від недавнього удару по порту окупованого росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Це місце перебуває понад 90 кілометрів від лінії фронту в Україні", – повідомив Ефрик.

На кадрах видно значні пошкодження будівлі, де окупанти облаштували свій штаб. Проте, кількість ліквідованих загарбників та знищеної техніки не уточнюється.