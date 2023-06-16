Рівень води росте: 13 населених пунктів затоплено в Миколаївській області

12:20 09 червня Київ, Україна

На Миколаївщині кількість населених пунктів, що постраждали від повені, збільшилася, і на даний час їхня кількість становить 13. За останню добу вода досягла села Новопавлівське та села Новокандакове.



Рівень води в річці загальною сумою піднявся на 5,99 метра, і щогодини середнє збільшення становить 2 см, повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта в Telegram.

"Цього ранку вода торкнулася вже 301 будинку, хоча вчора вранці їх кількість становила 148. Наразі 593 особи, включаючи 132 дитини, були змушені залишити свої будинки або евакуйовані", - зазначив Кухта.

11 сіл залишилися без електрики, а села Василівка та місто Снігурівка зіткнулися з частковою відсутністю електрики. Аналогічна ситуація склалася із водопостачанням, оскільки без електроенергії неможливо забезпечити водопостачання у цих населених пунктах.



Крім того, було відкрито ще один маршрут для евакуації. Починаючи з сьогоднішнього дня, моторний човен курсуватиме в районі колишнього Павлівського пішохідного мосту, що полегшить проведення евакуаційних заходів. Усього існує чотири маршрути евакуації, включаючи Афанасьївку, Павлівку, Нововасильівку та Василівку.



У Снігурівці триває доставка питної води до різних районів міста з початку вчорашнього дня. Сьогодні також буде організовано доставку води до постраждалих сіл на Заріччя, а також передано хліб та продукти харчування.



Зазначається, що у Нововасильівському окрузі було доставлено бензин та дизельне паливо для роботи свердловин та забезпечення роботи гуманітарного штабу.