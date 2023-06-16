Рівень ракетної загрози надзвичайно високий - ОК "Південь"

10:31 29 травня Київ, Україна

Армія країни-агресора росії вивела на чергування ще один надводний ракетоносій. Загалом у Чорному морі 3️ ракетоносії. Сумарний залп – до 20 «Калібрів».

Про це повідомило Оперативне командування Південь.

"Станом на 10.00 у Чорному морі вже три ракетоносії несуть бойове чергування: 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп – до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози є надзвичайно високим. Слідкуємо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно та оперативно", - йдеться у повідомленні.

У понеділок зранку корабельне угруповання противника у Чорному морі поповнило перший носій Калібрів.