Рівень ракетної загрози надзвичайно високий - ОК "Південь"
10:31 29 травня Київ, Україна
Армія країни-агресора росії вивела на чергування ще один надводний ракетоносій. Загалом у Чорному морі 3️ ракетоносії. Сумарний залп – до 20 «Калібрів».
Про це повідомило Оперативне командування Південь.
"Станом на 10.00 у Чорному морі вже три ракетоносії несуть бойове чергування: 2 надводні, 1 підводний. Сумарний залп – до 20 "Калібрів". Рівень ракетної загрози є надзвичайно високим. Слідкуємо за обстановкою, не панікуємо, реагуємо адекватно та оперативно", - йдеться у повідомленні.
У понеділок зранку корабельне угруповання противника у Чорному морі поповнило перший носій Калібрів.
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