Рівень Каховського водосховища впав більш як на сім метрів

Хоча міць потоку води через зруйновану греблю електростанції потроху знижується, Каховське водосховище продовжує меліти. Як повідомила прес-служба Укргідроенерго, минулої доби рівень води у водосховищі знизився ще на метр, а з моменту підриву Каховської ГЕС - більш ніж на сім метрів.
Зазначається, що станом на 08.00 рівень води в районі Нікополя становить 9,35 метра.
Зазначається, що ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю.
Раніше повідомлялося, що Україна втратила понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняній повені.
Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало масштабне затоплення територій у Херсонській області та завдало значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків Україні.
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