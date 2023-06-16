Рівень Каховського водосховища впав більш як на сім метрів

10:20 11 червня Київ, Україна

Хоча міць потоку води через зруйновану греблю електростанції потроху знижується, Каховське водосховище продовжує меліти. Як повідомила прес-служба Укргідроенерго, минулої доби рівень води у водосховищі знизився ще на метр, а з моменту підриву Каховської ГЕС - більш ніж на сім метрів.

Зазначається, що станом на 08.00 рівень води в районі Нікополя становить 9,35 метра.

Водночас рівень води у Дніпрі на позначці Херсона становить 4,18 метра. За добу показник знизився на 0,54 метра. Середній показник відливу становить 4-5 сантиметрів на годину. Це пов'язується із зменшенням напору (тиску) водосховища", - уточнили у компанії.

Зазначається, що ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю.

"Фахівці працюють над оптимальними варіантами балансування енергосистеми і над тим, щоб у людей була вода. На ділянках Дніпра, що живлять водою Північно-Кримський канал, з'явилися сліди обмілення після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС", - додали в Укргідроенерго.

Раніше повідомлялося, що Україна втратила понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняній повені.

Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало масштабне затоплення територій у Херсонській області та завдало значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків Україні.