Ураган у Польщі: сотні зруйнованих будівель та постраждалі люди. Фото. Відео

15:07 17 лютий Київ, Україна





У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) кілька людей постраждали (одна загинула) через падіння дерева на автомобіль.



Крім того, на автомагістралі А1 у напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.



Також у Кракові впав 30-метровий кран. Троє робітників зазнали травм.



«На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація є досить динамічною, пошкоджень досить багато», - зазначив пан Бартломей Росик із краківської пожежної команди.



Через ураган у Польщі тисячі людей залишилися без електроенергії. Як повідомляє польське видання rmf24.pl, ураган зірвав дахи з десятків будівель, є постраждалі та загиблий.У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) кілька людей постраждали (одна загинула) через падіння дерева на автомобіль.Крім того, на автомагістралі А1 у напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.Також у Кракові впав 30-метровий кран. Троє робітників зазнали травм.«На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація є досить динамічною, пошкоджень досить багато», - зазначив пан Бартломей Росик із краківської пожежної команди.



За словами рятувальників, у населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив покрівлі близько 30 будинків.



Метеорологи попередили, що стихія вируватиме в четвер протягом дня.



Жителі Польщі отримали від влади смс із попередженням про небезпеку, людей закликали не залишати будинки без потреби.