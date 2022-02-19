Ураган у Польщі: сотні зруйнованих будівель та постраждалі люди. Фото. Відео

15:07 17 лютий Київ, Україна

Через ураган у Польщі тисячі людей залишилися без електроенергії. Як повідомляє польське видання rmf24.pl, ураган зірвав дахи з десятків будівель, є постраждалі та загиблий.

У Любуському воєводстві (південний захід Польщі) кілька людей постраждали (одна загинула) через падіння дерева на автомобіль.

Крім того, на автомагістралі А1 у напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.

Також у Кракові впав 30-метровий кран. Троє робітників зазнали травм.

«На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація є досить динамічною, пошкоджень досить багато», - зазначив пан Бартломей Росик із краківської пожежної команди.

Фото: Ураган в Польше: сотни разрушенных зданий и пострадавшие люди
Фото: Ураган в Польше: сотни разрушенных зданий и пострадавшие люди 01
Фото: Ураган в Польше: сотни разрушенных зданий и пострадавшие люди 02
 
 

За словами рятувальників, у населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив покрівлі близько 30 будинків.

Метеорологи попередили, що стихія вируватиме в четвер протягом дня.

Жителі Польщі отримали від влади смс із попередженням про небезпеку, людей закликали не залишати будинки без потреби.