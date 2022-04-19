Знищено елітний мотострілецький підрозділ зс рф з міста Томськ

14:29 19 квітня Київ, Україна

Під час бою з мужніми українськими воїнами багато "визволителів" мотострілецького підрозділу зс російської федерації з міста Томськ згоріли в полум'ї знищених бойових машин. І лише деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Ми продовжуємо публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення", - йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили бронегрупу одного з підрозділів 21 окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального військового округу. Саме підрозділи цієї частини постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.