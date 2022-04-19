Знищено елітний мотострілецький підрозділ зс рф з міста Томськ
14:29 19 квітня Київ, Україна
Під час бою з мужніми українськими воїнами багато "визволителів" мотострілецького підрозділу зс російської федерації з міста Томськ згоріли в полум'ї знищених бойових машин. І лише деяких вдалося ідентифікувати за наявними документами.
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Ми продовжуємо публікувати документи знищених російських окупантів, які, виконуючи злочинні накази керівництва держави та свого командування, прийшли з війною в Україну вбивати мирне населення", - йдеться у повідомленні.
ЗСУ знищили бронегрупу одного з підрозділів 21 окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального військового округу. Саме підрозділи цієї частини постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця.
«Мабуть, ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій. Вони зіткнулися з сильною, професійною та нещадною відсіччю підрозділів Десантно-штурмових військ ЗСУ. І тепер цей ворог назавжди залишиться лежати на полях нашої священної землі», - підсумували десантники.
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