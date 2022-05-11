07:16 11 травня Київ, Україна

Після тривалої хвороби на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Його не стало 10 травня о 17.00.



29 червня 2021 року Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці. Після оперативного втручання главу Тристоронньої контактної групи помістили у реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легень.



У січні Кравчуку виповнилося 88 років.



Кравчук – радянський та український партійний, державний та політичний діяч. Він був президентом України у 1991-1994 роках. З 1994 по 2006 рік - депутат Верховної ради.



Від імені України Кравчук 8 грудня 1991 року підписав із президентом РРФСР Єльциним та головою Верховної Ради Білорусії Шушкевичем Біловезькі угоди про припинення існування СРСР.