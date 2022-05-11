Після тривалої хвороби на 89-му році життя помер перший президент України Леонід Кравчук. Його не стало 10 травня о 17.00.
29 червня 2021 року Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці. Після оперативного втручання главу Тристоронньої контактної групи помістили у реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легень.
У січні Кравчуку виповнилося 88 років.
Кравчук – радянський та український партійний, державний та політичний діяч. Він був президентом України у 1991-1994 роках. З 1994 по 2006 рік - депутат Верховної ради.
Від імені України Кравчук 8 грудня 1991 року підписав із президентом РРФСР Єльциним та головою Верховної Ради Білорусії Шушкевичем Біловезькі угоди про припинення існування СРСР.
29 червня 2021 року Кравчук пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції через операцію на серці. Після оперативного втручання главу Тристоронньої контактної групи помістили у реанімацію та підключили до апарату штучної вентиляції легень.
У січні Кравчуку виповнилося 88 років.
Кравчук – радянський та український партійний, державний та політичний діяч. Він був президентом України у 1991-1994 роках. З 1994 по 2006 рік - депутат Верховної ради.
Від імені України Кравчук 8 грудня 1991 року підписав із президентом РРФСР Єльциним та головою Верховної Ради Білорусії Шушкевичем Біловезькі угоди про припинення існування СРСР.
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