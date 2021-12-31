Помер пацієнт з пересадженою підшлункової

14:30 18 серпень Київ, Україна

Пацієнт Львівської лікарні, якому провели першу в Україні надзвичайно складну операцію з пересадки підшлункової залози, помер.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт з пересадженою підшлунковою залозою, помер. Довгий час його стан дійсно було стабільним, нирка починала працювати, підшлункова залоза теж. Але, на жаль, потім показники стрімко погіршилися, судини затромбовалісь і ні операція, ні подальша реанімація вже не мали ефекту ", - сказали в лікарні.

Як кажуть медики, трансплантація підшлункової залози - це одна з найскладніших операцій з пересадки органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, в той час як два інших отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, щоб цей шанс був і у Андрія ", - додали в лікарні.

Нагадаємо, 7 серпня в Україні вперше провели операцію з трансплантації підшлункової залози. Раніше в країні вже провели три операції з трансплантації - серця, нирки та підшлункової залози.