Умань "привітно" зустріла паломників-хасидів з Ізраїлю

14:48 28 серпень Київ, Україна

Між паломниками-хасидами прибулими з Ізраїлю на святкування Рош ха-Шана і жителями Умані сталася словесна перепалка, яка переросла в бійку.

В Умані сталася бійка між місцевими жителями та паломниками-хасидами, які прибули з Ізраїлю на традиційне святкування єврейського Нового року (Рош ха-Шана).

Як повідомив депутат уманського райради від партії "Свобода" Сергій Алексєєв на своїй сторінці в Facebook, інцидент стався в ніч на 28 серпня.

"Жителі Умані викликали поліцію і не пропускали хасидів в район паломництва, де знаходиться поховання цадика Нахмана", - написав він.

За словами очевидців, конфлікт стався біля синагоги по вулиці Лисенка. Жителі Умані викликали на місце події поліцейських і вимагали, щоб ті прогнали паломників. Однак правоохоронці пояснили, що не мають права заборонити хасидам відвідати місце поховання цадика Нахмана.



Таке "гостинність" обурило директора Українського єврейського комітету Едуарда Долинського. На своїй сторінці в Facebook він опублікував відео бійки, підписавши ролик: "Жителі Умані радісно зустрічають єврейських прочан".

"У Об'єднаної єврейської громади України повідомили з посиланням на місцевих хасидів Умані, що сварка сталася на грунті побутового конфлікту. Що приїхав турист не міг потрапити в будинок, який за його словами, належить йому. Місцеві ж жителі стверджують, що це незаконна споруда ", - інформує ресурс.

До слова, на опублікованому в Мережі відео можна помітити паломників, що проходять через кордон уманчан і правоохоронців. Гості міста ігнорували вимоги повернутися і з великими труднощами долали кожен метр, адже шлях їм намагалися заблокувати. Причому з собою хасиди несли валізи.



Дісталося і співробітникам поліції. Їх на підвищених тонах місцеві жителі звинувачували в бездіяльності.