Умань: поліціянт, затриманий за хабар, намагався з'їсти докази

18:31 17 червня Київ, Україна

Старший дізнавач Уманського райуправління поліції вимагав хабар в розмірі 2000 тисяч доларів за повернення вилученого автомобіля.

Правоохоронці затримали поліціянта при отриманні частини неправомірної вигоди в розмірі $500, з метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з'їсти отримані грошові кошти.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської облпрокуратури.

"15 червня близько 16:00 старший дізнавач СД Уманського РУП ГУ НП в Черкаській області, перебуваючи поруч з приміщенням Уманського РУП ГУНП в Черкаській області був затриманий під час отримання хабаря", - йдеться в повідомленні.

Копу вже повідомили підозру за статтею про одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Йому загрожує термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.