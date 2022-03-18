Умань: поліціянт, затриманий за хабар, намагався з'їсти докази

Старший дізнавач Уманського райуправління поліції вимагав хабар в розмірі 2000 тисяч доларів за повернення вилученого автомобіля.
Правоохоронці затримали поліціянта при отриманні частини неправомірної вигоди в розмірі $500, з метою уникнення кримінальної відповідальності та знищення доказів затриманий намагався з'їсти отримані грошові кошти.
Про це повідомляє пресслужба Черкаської облпрокуратури.
Копу вже повідомили підозру за статтею про одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України). Йому загрожує термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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