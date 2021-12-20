"Улов" прикордонної в Одеському порту - 47 брикетів кокаїну

15:21 03 серпень Київ, Україна

Другий раз за рік, прикордонна служба затримала рекордну партію наркотичної речовини, яке прибуло на судні з Еквадору. У коробках з бананами були замасковані брикети з 56,4 кг кокаїну.

Про це повідомляють Держприкордонслужба, прокуратура області і Служба безпеки.

Наркотики були заховані в вентиляційних люках. Кожен брикет мав маркування, яке вказує на приналежність до певного наркосиндикату. Орієнтовна вартість вантажу - понад 200 млн гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 КК (контрабанда наркотичних засобів).





В СБУ заявили, що кокаїн знайшли в контейнері , який прибув на кораблі. Екіпаж корабля не затримали, оскільки він не знав про вміст контейнера.

«Екіпаж до контейнера ніякого відношення не має. Контейнер завантажується на території іншої країни », - повідомили в службі.

У прокуратурі заявили, що слідство ще не встановило осіб, які повинні були забрати партію в порту.