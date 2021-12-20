"Улов" прикордонної в Одеському порту - 47 брикетів кокаїну

Другий раз за рік, прикордонна служба затримала рекордну партію наркотичної речовини, яке прибуло на судні з Еквадору. У коробках з бананами були замасковані брикети з 56,4 кг кокаїну.
Про це повідомляють Держприкордонслужба, прокуратура області і Служба безпеки.
Наркотики були заховані в вентиляційних люках. Кожен брикет мав маркування, яке вказує на приналежність до певного наркосиндикату. Орієнтовна вартість вантажу - понад 200 млн гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 305 КК (контрабанда наркотичних засобів).
В СБУ заявили, що кокаїн знайшли в контейнері, який прибув на кораблі. Екіпаж корабля не затримали, оскільки він не знав про вміст контейнера.
У прокуратурі заявили, що слідство ще не встановило осіб, які повинні були забрати партію в порту.
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