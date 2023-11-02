Укрзалізниця: обвинувачений у справі про збитки на 93 млн грн Дубневич зник за кордоном

Обвинувачений у справі про збитки Укрзалізниці на суму 93 мільйони гривень народний депутат Ярослав Дубневич опинився за межами України, незважаючи на попередні заяви про своє перебування у країні.
Вищий антикорупційний суд оголосив його в міжнародний розшук, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у своєму Тelegram-каналі.
Прокурори стверджують, що 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, і на цей момент його місцезнаходження залишається невідомим. Європол також підтвердив інформацію про перетин ним кордону. Загадкою залишається, як йому вдалося перетнути український кордон, оскільки в системі відсутні відповідні записи, як стверджується у повідомленні ЦПК.
Рішення Вищого антикорупційного суду відкриває шлях до зміни запобіжного заходу та повернення 56 мільйонів гривень у дохід держави.
Вищий антикорупційний суд оголосив його в міжнародний розшук, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) у своєму Тelegram-каналі.
Прокурори стверджують, що 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон між Румунією та Угорщиною, і на цей момент його місцезнаходження залишається невідомим. Європол також підтвердив інформацію про перетин ним кордону. Загадкою залишається, як йому вдалося перетнути український кордон, оскільки в системі відсутні відповідні записи, як стверджується у повідомленні ЦПК.
Рішення Вищого антикорупційного суду відкриває шлях до зміни запобіжного заходу та повернення 56 мільйонів гривень у дохід держави.
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