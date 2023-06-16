Вкрали десятки гектарів держземель: викрито 4 екс-чиновники Держгеокадастру

Кіберфахівці СБУ та ГБР зібрали доказову базу на 4 екс-керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, причетних до махінацій із землею.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Таким чином, чиновники вивели із держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів. Їхня загальна ринкова вартість становить понад 85 мільйонів гривень.
Всім чотирьом чиновникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство щодо встановлення всіх обставин злочину триває. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у СБУ.
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