Вкрали десятки гектарів держземель: викрито 4 екс-чиновники Держгеокадастру

15:14 09 червня Київ, Україна

Кіберфахівці СБУ та ГБР зібрали доказову базу на 4 екс-керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, причетних до махінацій із землею.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій самій особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну "подвійну приватизацію". Потім такі ділянки реалізовувалися на користь третіх осіб", - зазначили у Службі безпеки.

Таким чином, чиновники вивели із держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів. Їхня загальна ринкова вартість становить понад 85 мільйонів гривень.



Всім чотирьом чиновникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство щодо встановлення всіх обставин злочину триває. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили у СБУ.