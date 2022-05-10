Україну накрила нова хвиля протестів шахтарів

11:05 09 грудня Київ, Україна

У Нововолинську, на Львівщині, Донеччині, в Мирнограді масово протестують шахтарі, однією з основних вимог гірників є погашення заборгованості по виплатах заробітної плати.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook в середу, 9 грудня.



За його інформацією, в Нововолинську гірники другої зміни шахти Бужанська з учорашнього дня залишаються під землею - відмовляються виїхати з шахти. На шахті № 9 Нововолинська працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту і організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об'єднання ДП Волиньвугілля.



На Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти Лісова ДП Львіввугілля спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.



Також Волинець нагадав, що в Донецькій області з минулого тижня протестують гірники шахти Україна (ДП Селідоввугілля). А на шахті Капітальна в Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. Зараз вони перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.



