Українськими ракетами Нептун підбито крейсер Москва

08:47 14 квітня Київ, Україна

Флагман Чорноморського флоту, ракетний крейсер «Москва», серйозно пошкоджений після пожежі та детонації боєзапасу. Деякі українські джерела повідомили, що по крейсеру завдано удару ракетами «Нептун», хоча на офіційному рівні це поки не підтверджують.

Проте Міноборони РФ визнало, що на крейсері сталася пожежа, судно зазнало серйозних пошкоджень, екіпаж — близько 500 осіб — довелося евакуювати. За повідомленнями з місця, евакуація ускладнювалася хвилюванням моря із хвилями висотою до двох метрів.. Про втрати серед членів екіпажу поки що невідомо.



З символічного погляду те, що сталося, важливо, оскільки крейсер — флагман флоту, носить назву російської столиці, а також, як стверджується, саме він був тим самим військовим кораблем, який надіслали за відомою адресою на острові Зміїний.

Нагадаємо, в середу голова Одеської обласної адміністрації полковник Максим Марченко заявив, що українські військові завдали по російському ракетному крейсеру "Москва" удару протикорабельними крилатими ракетами "Нептун" і завдали йому серйозних пошкоджень.

"Він пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! – написав Марченко. - Ракети "Нептун", що стоять на варті Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

Передбачаючи російську реакцію, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про пожежу на "Москві" такими словами: "Не можемо зрозуміти, що сталося. Чи два матроси покурили не в тому місці. Чи то порушили вкотре якісь заходи безпеки. Як Білгороду не щастило, так "Москві" не пощастило".



Штатна чисельність екіпажу "Москви", за різними даними, становить від 510 до 758 осіб. Повна евакуація може означати, що корабель не можна буде залишити на плаву і його буде потоплено. "Москва" брала участь в операції біля острова Зміїний в Одеській області, саме до цього крейсера ставилися слова "Російський військовий корабель, що йшли на ***".

Ракетний крейсер "Москва" – флагман Чорноморського флоту, один із найбільших кораблів російського ВМФ та один із найцінніших російських ресурсів у Чорному морі. Його називали гордістю російського флоту, оскільки він був чи не єдиним російським військовим судном, хоча б приблизно відповідним стандартам НАТО.