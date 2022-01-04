Український хакер намагався викрасти дані співробітників СБУ

Оперативники і кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили хакера, який на замовлення спецслужб РФ хотів викрасти персональну інформацію співробітників СБУ.
Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомляє пресцентр СБУ.
Відзначається, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ і фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему Яндекс Гроші.
За висновками експертів, насправді архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема, до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів і акаунтів соцмереж.
Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів; комп'ютерне обладнання з шкідливим програмним забезпеченням; мобільні пристрої і флеш-накопичувачі; майже 4000 SIM-карт українських мобільних операторів.
Триває досудове слідство.
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