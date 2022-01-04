Український хакер намагався викрасти дані співробітників СБУ

15:10 23 квітень Київ, Україна

Оперативники і кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили хакера , який на замовлення спецслужб РФ хотів викрасти персональну інформацію співробітників СБУ

Про це в п'ятницю, 23 квітня, повідомляє пресцентр СБУ.



Відзначається, що зловмисник діяв на замовлення спецслужб РФ і фінансувався російськими кураторами через заборонену платіжну систему Яндекс Гроші.

"Зловмисником виявився житель Львівської області. Днями він зробив розсилку спам-повідомлень в месенджері WhatsАpp на особисті номери співробітників СБ України. Вони містили посилання на сайт, хостинг якого здійснюється з території РФ. Після переходу на сайт відбувалося автоматичне завантаження "папки з архівом". У ній відкривався нібито список співробітників СБУ, за вбивство яких бойовики терористичних організацій "Л/ДНР" пропонують грошову винагороду", - йдеться в повідомленні.

За висновками експертів, насправді архівний документ містить вірус. Він надає доступ до інформації на уражених пристроях, зокрема, до log-файлів з ключами доступу до банківської системи, поштових сервісів і акаунтів соцмереж.



Під час проведення слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили 5 GSM шлюзів на 78 онлайн-каналів; комп'ютерне обладнання з шкідливим програмним забезпеченням; мобільні пристрої і флеш-накопичувачі; майже 4000 SIM-карт українських мобільних операторів.



Триває досудове слідство.