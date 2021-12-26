Український хакер викрав доступ до банківських рахунків понад тисячі громадян США та Канади

11:19 20 квітень Київ, Україна

Українському хакеру вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади. На цей момент українець перебуває під слідством, його незаконна діяльність була заблокована спільною роботою української СБУ та американських правоохоронних органів.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Встановлено, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане у інших учасників хакерського співтовариства. Окремі модулі він створював і оптимізував особисто.



Вже задокументовано, що зловмисникові вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади, а також вкрасти більше ніж $300 000. Надалі персональна і конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торгові майданчики в "DarkNet".



Точна сума збитку, завданого зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може досягати десятків мільйонів доларів.



Під час проведення слідчих дій отримано неспростовні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп'ютерне обладнання із зразками шкідливого програмного забезпечення.



Триває досудове розслідування у рамках провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.