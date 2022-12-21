Українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25

17:12 21 грудня Київ, Україна

Військові підрозділи ППО 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ збили російський броньований штурмовик Су-25 Грач.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці у середу, 21 грудня.

Підрозділи ППО Десантно-штурмових військ збили вже 100 повітряних об'єктів ворога. Літак збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.

Січеславська бригада має на своєму рахунку 34 збиті засоби повітряного нападу ворога:
  • 20 літаків;
  • 7 вертольотів;
  • 7 БПЛА та крилаті ракети.