Українські захисники збили ворожий штурмовик Су-25

Військові підрозділи ППО 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ збили російський броньований штурмовик Су-25 Грач.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці у середу, 21 грудня.
Підрозділи ППО Десантно-штурмових військ збили вже 100 повітряних об'єктів ворога. Літак збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.
Січеславська бригада має на своєму рахунку 34 збиті засоби повітряного нападу ворога:
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України на своїй Facebook-сторінці у середу, 21 грудня.
Підрозділи ППО Десантно-штурмових військ збили вже 100 повітряних об'єктів ворога. Літак збито розрахунком зенітного ракетного комплексу.
Січеславська бригада має на своєму рахунку 34 збиті засоби повітряного нападу ворога:
- 20 літаків;
- 7 вертольотів;
- 7 БПЛА та крилаті ракети.
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