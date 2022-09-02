Українські захисники збили чотири ворожі ракети "Калібр"

Про це повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.

Сьогодні, 8 серпня, близько 10:00 з південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу Калібр з акваторії Чорного моря. Одну ракету знищено в Одеській області зенітним ракетним підрозділом повітряного командування Південь, решту три – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами Центру" - командування Повітряних Сил ЗСУ.