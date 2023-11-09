Українські захисники вночі збили російську ракету над Дніпропетровщиною

10:30 09 листопада Київ, Україна

Вночі 9 листопада українські захисники збили російську ракету над Дніпровським районом Дніпропетровської області, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



Він зазначив, що ПвК "Схід" успішно знищило ракету агресора у зазначеній області.



Проте ворог продовжує артилерійські обстріли в районі Нікопольщини, зокрема, в Марганецькій громаді. На щастя, жертв нема.



В інших районах ситуація залишається спокійною, незважаючи на повітряну тривогу.