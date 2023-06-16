Українські захисники атакували позиції російських окупантів у порту Бердянська

2 червня вдень українські захисники завдали удару по позиціях окупантів у порту окупованого Бердянська. За попередніми даними, російські кораблі залишили порт.
Цю інформацію поширив мер Мелітополя Іван Федоров через Telegram, а також про неї повідомили анонімні Telegram-канали.
Володимир Рогов, який є колабораціоністом та керуючим окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, також підтвердив цю інформацію через Telegram.
Цю інформацію поширив мер Мелітополя Іван Федоров через Telegram, а також про неї повідомили анонімні Telegram-канали.
Володимир Рогов, який є колабораціоністом та керуючим окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, також підтвердив цю інформацію через Telegram.
Анонімні Telegram-канали також повідомили про ракетний удар. Володимир Рогов, який є колабораціоністом, підтвердив, що по території порту було влучення. За його словами, руйнувань та жертв немає.
Пізніше голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина підтвердила, що українські захисники уразили позиції російських збройних сил.
В адміністрації Бердянська також повідомили, що згідно з попередніми даними, з порту тікають кораблі, які нещодавно прибули з метою викрадення українських зернових та металів.
Telegram-канали опублікували фотографії російських кораблів, які залишають порт.
Пізніше голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галицина підтвердила, що українські захисники уразили позиції російських збройних сил.
В адміністрації Бердянська також повідомили, що згідно з попередніми даними, з порту тікають кораблі, які нещодавно прибули з метою викрадення українських зернових та металів.
Telegram-канали опублікували фотографії російських кораблів, які залишають порт.
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