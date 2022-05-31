Українські воїни знищують "вагнерівців"

13:35 31 травня Київ, Україна

Українські воїни знищили великий підрозділ приватної військової компанії "Вагнер" на Донеччині.

Нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, показала, що після ліквідації ЗСУ такої елітної частини російських вояків пересічні російські окупанти замислюються, чи варто їм йти в бій.

"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации" - один із окупантів.

СБУ нагадує: один із способів піти з армії окупантів – зателефонувати на гарячу телефонну лінію СБУ, здатися в полон і залишитись живими.



Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.