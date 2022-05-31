Українські воїни знищують "вагнерівців"

Українські воїни знищили великий підрозділ приватної військової компанії "Вагнер" на Донеччині.
Нова телефонна розмова загарбників, перехоплена СБУ, показала, що після ліквідації ЗСУ такої елітної частини російських вояків пересічні російські окупанти замислюються, чи варто їм йти в бій.
СБУ нагадує: один із способів піти з армії окупантів – зателефонувати на гарячу телефонну лінію СБУ, здатися в полон і залишитись живими.
Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.
Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.
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