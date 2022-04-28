Українські військові відбили шість атак агресора

Знищили 30 одиниць сухопутної ворожої техніки та збили 4 повітряні цілі, повідомляє штаб Операції Об'єднаних Сил.

"27 квітня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 6 атак ворога. Завдяки вмілим діям та майстерності наші воїни завдали шкоди російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 5 танків, одну артилерійську систему, 21 одиницю броньованої техніки, одну бойову брон та одну зенітну установку. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", - йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук.