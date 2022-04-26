Українські військові відбили атаки супротивника на Херсонщині

07:16 26 квітня Київ, Україна

25 квітня російські окупанти двічі намагалися атакувати на південному напрямку, але безуспішно.

 
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Протягом доби на Херсонщині та Миколаївщині ворог не може просунутися у напрямку Миколаєва, але посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та позицій українських військових.

У Херсонській області підрозділи ЗСУ відбили дві атаки супротивника – знищили танк та БМП, а решта сил ворога під вогнем українських військових відступила на попередні позиції.

Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА – 25 квітня українські військові знищили два безпілотники "Орлан-10" та один "Елерон".

Втрати російських військових на південному напрямку за 25 квітня
  • - 13 одиниць техніки: два танки, три броньовані машини, шість одиниць інженерної техніки, дві – автомобільної;

  • – 48 росіян.