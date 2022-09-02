Українські військові звільнили від окупантів два села на Донеччині та Харківщині

18:46 04 серпня Київ, Україна

Протягом тижня Збройні сили України звільнили два села: Дмитрівку в Ізюмському районі Харківської області та Мазанівку Донецької області.



Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.



За його словами, на Слов'янському напрямку українським військовим протягом останнього тижня вдалося покращити тактичне становище та просунутися углиб оборони окупантів у районах населених пунктів Мазанівка, Бражківка, Сулігівка та Дмитрівка.



Однак на Краматорському та Бахмутському напрямках росіяни відкривали вогонь вздовж усієї лінії зіткнення, проводили наступ, намагалися заволодіти Соледаром, блокувати з південно-східного та східного напрямку Бахмут.

"Внаслідок масованого застосування артилерії та активних наступально-штурмових дій у районах Доломітного та Вуглегірської ТЕС противнику вдалося потіснити наші війська. Підрозділи ЗСУ змушені були покинути Семигір'я та перейти до оборони на східних околицях Кодеми”, – сказав Громов.

Окупанти також проводили штурм у напрямку Покровського та Бахмута, там тривають бої.



На Авдіївському напрямку окупанти активізували штурмові дії, щоб витіснити ЗСУ із зайнятих рубежів та захопити Авдіївку та Піски.