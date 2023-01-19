Українські митники зупинили незаконне переправлення старовинної зброї

16:32 19 січня Київ, Україна

Старовинну метальну зброю намагалися незаконно переправити з Києва до США. Про це повідомляє Державна митна служба.



Йдеться про вісім автентичних наконечників стріл, виготовлених на Русі в період IX-XIV століть.



Мистецтвознавча експертиза підтвердила історичну та культурну цінність знайденої зброї, і практично на всіх артефактах було виявлено спроби непрофесійної реставрації.



Фахівці зазначили, що підтвердженням справжності виявлених наконечників є наявність залишків активних продуктів корозії заліза, характерних для подібних предметів археології, які тривалий час перебували у землі.

"Згідно з чинним законодавством України, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави. Отже, можна припустити, що наконечники стріл є здобиччю "чорних археологів"", - зазначили у митній службі.



Складено протокол про порушення митних правил, виявлені наконечники митники вилучили.