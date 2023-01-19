Українські митники зупинили незаконне переправлення старовинної зброї

Старовинну метальну зброю намагалися незаконно переправити з Києва до США. Про це повідомляє Державна митна служба.
Йдеться про вісім автентичних наконечників стріл, виготовлених на Русі в період IX-XIV століть.
Мистецтвознавча експертиза підтвердила історичну та культурну цінність знайденої зброї, і практично на всіх артефактах було виявлено спроби непрофесійної реставрації.
Фахівці зазначили, що підтвердженням справжності виявлених наконечників є наявність залишків активних продуктів корозії заліза, характерних для подібних предметів археології, які тривалий час перебували у землі.
Йдеться про вісім автентичних наконечників стріл, виготовлених на Русі в період IX-XIV століть.
Мистецтвознавча експертиза підтвердила історичну та культурну цінність знайденої зброї, і практично на всіх артефактах було виявлено спроби непрофесійної реставрації.
Фахівці зазначили, що підтвердженням справжності виявлених наконечників є наявність залишків активних продуктів корозії заліза, характерних для подібних предметів археології, які тривалий час перебували у землі.
Складено протокол про порушення митних правил, виявлені наконечники митники вилучили.
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