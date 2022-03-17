Українські солдати вперше відкрили у відповідь вогонь по окупантах

Перший раз з моменту "перемир'я" українські солдати були змушені відкрити вогонь по російських окупантах.
Це сталося в ніч на 22 жовтня біля селища Артема на Луганщині.
Цьому передував обстріл зі стрілецької зброї з боку формувань так званої "ЛНР".
"Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл", - повідомили в штабі ООС.
Втрати противника уточнюються.
Представники бойовиків 22 жовтня заявили про чотири порушення перемир'я з української сторони.
Раніше в штабі ООС відсутність вогню у відповідь пояснювали тим, що ворожі обстріли не несли небезпеки.
Всього за середу, кажуть в ООС, проросійські формування на Донбасі п'ять разів порушили перемир'я, і ще два рази - вранці четверга.
Бойових втрат серед українських військових не було.
Але 20 жовтня одного бійця операції Об'єднаних сил поранили.
Цьому передував обстріл зі стрілецької зброї з боку формувань так званої "ЛНР".
"Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл", - повідомили в штабі ООС.
Втрати противника уточнюються.
Представники бойовиків 22 жовтня заявили про чотири порушення перемир'я з української сторони.
Раніше в штабі ООС відсутність вогню у відповідь пояснювали тим, що ворожі обстріли не несли небезпеки.
Всього за середу, кажуть в ООС, проросійські формування на Донбасі п'ять разів порушили перемир'я, і ще два рази - вранці четверга.
Бойових втрат серед українських військових не було.
Але 20 жовтня одного бійця операції Об'єднаних сил поранили.
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