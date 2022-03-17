Українські солдати вперше відкрили у відповідь вогонь по окупантах

16:18 22 жовтня Київ, Україна

Перший раз з моменту "перемир'я" українські солдати були змушені відкрити вогонь по російських окупантах.
 
Це сталося в ніч на 22 жовтня біля селища Артема на Луганщині.

Цьому передував обстріл зі стрілецької зброї з боку формувань так званої "ЛНР".

"Щоб придушити вогневу активність противника, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь, що змусило противника припинити обстріл", - повідомили в штабі ООС.

Втрати противника уточнюються.

Представники бойовиків 22 жовтня заявили про чотири порушення перемир'я з української сторони.

Раніше в штабі ООС відсутність вогню у відповідь пояснювали тим, що ворожі обстріли не несли небезпеки.

Всього за середу, кажуть в ООС, проросійські формування на Донбасі п'ять разів порушили перемир'я, і ще два рази - вранці четверга.

Бойових втрат серед українських військових не було.

Але 20 жовтня одного бійця операції Об'єднаних сил поранили.