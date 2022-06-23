Українські штурмовики завдали кілька авіаударів по ворожих позиціях на Донеччині

10:09 23 червня Київ, Україна

Українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24 завдали кілька авіаударів по позиціях окупантів у Донецькій області.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

"На східному напрямку завдано вогневе ураження ротно-тактичній групі противника, також знищено один укріпрайон окупантів", - йдеться в повідомленні.

Захисники нагадують, що в українських лісах та угіддях продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети, скинуті чи залишені окупантами.



Зокрема, на Вінниччині лісничі виявили ворожу крилату ракету "Калібр", збиту засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил 21 травня. Бойова частина ракети була ціла - це означає, що "Калібр" збили на шляху до цілі.



Захисники нагадали, що уламки ракет чи інших боєприпасів є надзвичайно небезпечними. Бойова частина ракети становить 400 кілограмів.



При виявленні подібних небезпечних предметів потрібно одразу сповістити органи влади, поліцію чи військових.