Українські прикордонники затримали ухилистів, що біжать із країни.

Минулої доби прикордонники затримали сім уклоністів та одну жінку на Закарпатті. Усі затримані – мешканці Харківської області, повідомляє Держприкордонслужба у неділю, 25 вересня.
Так, одного ухилиста спіймали при спробі подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонне вбрання відділу Лужанка.
Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу Тячів – двоє з них шукали мілководдя поблизу селища Солотвине, третє, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувалося до запливу на околиці міста Тячів.
Ще троє чоловіків і одна жінка вирішили дістатися сусідньої Румунії високогір'ям.
Раніше в Україні ліквідували чотири канали виїзду ухилістів за кордон. Вартість "послуг" становила від 3 до 10 тисяч доларів залежно від обставин та терміновості закордонного "рейсу".
За ухил від мобілізації почали садити до в'язниці.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі