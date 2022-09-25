Українські прикордонники затримали ухилистів, що біжать із країни.

12:54 25 вересня Київ, Україна

Минулої доби прикордонники затримали сім уклоністів та одну жінку на Закарпатті. Усі затримані – мешканці Харківської області, повідомляє Держприкордонслужба у неділю, 25 вересня.

Так, одного ухилиста спіймали при спробі подолання загороджувального паркану на українсько-угорському кордоні прикордонне вбрання відділу Лужанка.

Решту спритників військовослужбовці виявили на українсько-румунській ділянці кордону. Трьох зупинили прикордонні наряди відділу Тячів – двоє з них шукали мілководдя поблизу селища Солотвине, третє, "озброївшись" рятувальним жилетом, готувалося до запливу на околиці міста Тячів.

Ще троє чоловіків і одна жінка вирішили дістатися сусідньої Румунії високогір'ям.

"Затримана жінка назвалася волонтером. Про те, які функції вона виконувала, пояснювати відмовилася. На всіх правопорушників склали протоколи про скоєні ними адмінправопорушення. Невдовзі оцінку їхнім діям даватиме суд", – йдеться у повідомленні.

Раніше в Україні ліквідували чотири канали виїзду ухилістів за кордон. Вартість "послуг" становила від 3 до 10 тисяч доларів залежно від обставин та терміновості закордонного "рейсу".

За ухил від мобілізації почали садити до в'язниці.