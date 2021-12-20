Українські прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет

Українським прикордонникам вдалося виявити і зупинити спробу контрабандного провезення через кордон з Білоруссю великої партії сигарет. За повідомленням Держприкордонслужби, ця партія сигарет налічує близько 130,3 тисячі пачок. За останні роки прикордонники вперше виявили таку масштабну контрабанду сигарет.
Водії, громадяни Білорусі, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.
Контрабандні сигарети і напівпричепи вилучено. Триває підрахунок їх вартості.
Раніше правоохоронці запобігли спробі нелегального переправлення через кордон до Одеси понад 700 тисяч пачок сигарет на 15 млн гривень. Контейнер з партією контрабанди прибув до місцевого порту з Китаю.
А в Дніпропетровській області СБУ вилучила контрафактних сигарет майже на 100 млн гривень. Зловмисники організували їх незаконне виготовлення з метою збуту в Україні та ЄС.
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