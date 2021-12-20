Українські прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет

Українським прикордонникам вдалося виявити і зупинити спробу контрабандного провезення через кордон з Білоруссю великої партії сигарет. За повідомленням Держприкордонслужби, ця партія сигарет налічує близько 130,3 тисячі пачок. За останні роки прикордонники вперше виявили таку масштабну контрабанду сигарет.

"Під час оформлення на в'їзд в Україну двох автомобілів DAF та MAN з вантажем макулатури, прикордонники виявили масштабну контрабанду сигарет. У подвійних стелях напівпричепів і подвійний стіні кожного транспортного засобу виявлено тайники з майже 54 тисячі і більше 76 тисяч пачок сигарет білоруського виробництва без акцизних марок ", - йдеться в повідомленні.

Водії, громадяни Білорусі, притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Контрабандні сигарети і напівпричепи вилучено. Триває підрахунок їх вартості.

Раніше правоохоронці запобігли спробі нелегального переправлення через кордон до Одеси понад 700 тисяч пачок сигарет на 15 млн гривень. Контейнер з партією контрабанди прибув до місцевого порту з Китаю.

А в Дніпропетровській області СБУ вилучила контрафактних сигарет майже на 100 млн гривень. Зловмисники організували їх незаконне виготовлення з метою збуту в Україні та ЄС.