Українські бійці поблизу Нової Каховки потопили ворожу баржу з окупантами

07:51 20 вересня Київ, Україна

Українські військові біля Нової Каховки потопили ворожу баржу з військовими, технікою та озброєнням.

 
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
 
"Спроби налагодження альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю і зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - йдеться у повідомленні.