Українські бійці поблизу Нової Каховки потопили ворожу баржу з окупантами
07:51 20 вересня Київ, Україна
Українські військові біля Нової Каховки потопили ворожу баржу з військовими, технікою та озброєнням.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Спроби налагодження альтернативної переправи через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю і зупинилося. Баржа
, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів", - йдеться у повідомленні.
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