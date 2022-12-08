Українські бійці вдарили по скупченню техніки рф в Запорізькій області

15:13 08 грудня Київ, Україна

На аеродромі, з якого рашисти атакували позиції ЗСУ, пролунало три потужні вибухи, після чого було ще 15-20 вибухів меншої сили. Про це повідомляє РІА "Мелітополь".



Українські військові по наведенню точних координат підрозділом розвідки ССО Бандерлоги влаштували справжнє пекло окупантам.



Відомо, що на аеродромі було скупчення ворожої техніки: автомобілі та літаки, які завдавали ударів по позиціях української армії.



Розвідники ССО п'ять діб готувалися до цієї спецоперації, відстежуючи скупчення техніки та її пересування. Наразі на місці прильотів масштабна пожежа. Окупанти в паніці намагаються працювати зенітками.



За наявною інформацією, у напрямку колишнього аеродрому виїхали всі пожежні машини, що були в Бердянську, і швидкі. Саму територію оточили військові росії.



Чекаємо на офіційне підтвердження від Генштабу.