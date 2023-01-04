Українські бійці ліквідували два склади окупантів

18:00 04 січня Київ, Україна

Українські сили за добу знищили два склади з боєприпасами ворога на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
 
"Наші ракетні війська та артилерія уражають різні цілі: це насамперед великі скупчення ворога, особового складу, як було цього разу, техніки, а також склади із озброєнням та боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами. Цієї доби два склади з боєприпасами було знищено на Бахмутському напрямку, один на Авдіївському та на Лиманському", - розповів він.
 
За словами Череватого, високоточні системи озброєння типу HIMARS і MLRS щодня полюють на ворожі об'єкти і досягають унікальної снайперської точності.