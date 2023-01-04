Українські бійці ліквідували два склади окупантів

Українські сили за добу знищили два склади з боєприпасами ворога на Авдіївському та Лиманському напрямках.
Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Про це повідомив представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
За словами Череватого, високоточні системи озброєння типу HIMARS і MLRS щодня полюють на ворожі об'єкти і досягають унікальної снайперської точності.
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