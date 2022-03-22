Українська штурмова бригада взяла в полон чотирьох мобілізованих бійців із ОРДЛО

20:26 21 березня Київ, Україна

Гірські штурмовики з підрозділу "Вовки" у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох військових із ОРДЛО, які воюють проти України як союзники армії Росії.



Про це повідомляє 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада.

“Одягнуті у різну форму та погано екіпіровані полонені виглядають плачевно, росармія використовує цих мобілізованих “бійців”, по суті, як гарматне м'ясо. Сподіваємося, що сам факт полону стане предметом для роздумів "гарячих голів" із окупованих територій, які збираються воювати з Україною, - йдеться у повідомленні.

У повідомленні не уточнюється, де це сталося.



Бригада оприлюднить персональні дані полонених, взяті з їхньої документів:



Смілик Юрій Михайлович, 11.03.1972 року, г. Луганськ. Одружений, має двох синів та доньку. Живе у м. Луганськ, м. Алексанрівськ, сел. Тепличне, вул. Виноградна, 17А.



Кльцов Артем Анатолійович, 21.11.1984 року, місце народження з. Строкове Шахтаського району Донецької області.



Поляков Сергій Миколайович, 07.03.1982 року, місце народження с. Хороше Слов'яносербського району Луганської області.



Гуня Андрій Петрович, 14.07.1975 року народження, місце народження м. Красний Луч Луганської області. Місце проживання м. Красний Луч, смт Софіївський, вул. Здобнова, 1-А/6.



Як відомо, російські окупанти примусово "мобілізують" чоловіче населення на тимчасово окупованих територіях України у Донецькій та Луганській областях.. Сформовані в такий спосіб підрозділи відрізняються вкрай низькою бойовою підготовкою, дисципліною та моральним станом. Але ворог сотнями кидає його у бій як гарматне м'ясо.



Такі дії окупанта є воєнним злочином.