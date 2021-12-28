Українська розвідка доповіла про військові муляжі російських найманців

Окупаційні війська РФ тримають у бойовій готовності військову техніку і проводять постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків зі здійснення вогню.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
За даними української розвідки, з цією метою окупанти проводять постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків зі здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об'єднаних сил режиму припинення вогню для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій.
Як відзначили в ГУР, особлива увага приділяється облаштуванню помилкових рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки: "Це робиться для введення в оману підрозділів Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню".
Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого і другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області переміщено понад 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлені боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн.
За даними української розвідки, з цією метою окупанти проводять постійні тренування артилерійських і мінометних розрахунків зі здійснення вогню по закріплених цілях. Крім того, противник використовує дотримання підрозділами Об'єднаних сил режиму припинення вогню для вдосконалення інженерно-фортифікаційного обладнання власних вогневих позицій.
Як відзначили в ГУР, особлива увага приділяється облаштуванню помилкових рубежів оборони, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння і військової техніки: "Це робиться для введення в оману підрозділів Об'єднаних сил і провокування їх на відкриття вогню".
Також окупанти продовжують всебічне забезпечення діяльності частин першого і другого армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, минулого тижня через неконтрольовані ділянки державного кордону України з території РФ на тимчасово окуповану територію в Донецьку і Луганську області переміщено понад 2,5 тис. тонн пально-мастильних матеріалів. Автомобільною технікою доставлені боєприпаси різної номенклатури загальною вагою близько 30 тонн.
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