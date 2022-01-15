Українська розвідка доповіла про підготовку на Донеччині масштабних командно-штабних навчань РФ

14:56 30 квітень Київ, Україна

На територіях Донецької та Луганської областей тривають планові заходи з бойової підготовки російських окупаційних військ в з'єднаннях і частинах першій та другій армійських корпусів.





Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.



Крім того, як повідомляють в українській розвідці, в період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 і 2 АК по наступальній тематиці з обов'язковим залученням мобілізаційного резерву. Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.Крім того, як повідомляють в українській розвідці, в період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 і 2 АК по наступальній тематиці з обов'язковим залученням мобілізаційного резерву.

"У так званих "військових комісаріатах" противника видаються повістки без проходження медичної комісії. Всього в проведенні навчань з військовозобов'язаними планується залучити близько тисячі осіб", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, в ГУР зазначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, що складає додаткову загрозу для цивільного населення.