Українська розвідка доповіла про підготовку на Донеччині масштабних командно-штабних навчань РФ

На територіях Донецької та Луганської областей тривають планові заходи з бойової підготовки російських окупаційних військ в з'єднаннях і частинах першій та другій армійських корпусів.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.
Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.
Крім того, як повідомляють в українській розвідці, в період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 і 2 АК по наступальній тематиці з обов'язковим залученням мобілізаційного резерву.
Так, проводяться контрольні заняття з водіння бойових машин, навчальні стрільби, в тому числі нічні, тривають збори снайперів корпусного рівня.
Крім того, як повідомляють в українській розвідці, в період з 18 по 22 травня окупантами заплановано проведення командно-штабних навчань 1 і 2 АК по наступальній тематиці з обов'язковим залученням мобілізаційного резерву.
Разом з тим, в ГУР зазначили, що окупанти не припиняють хаотичне дистанційне мінування місцевості протипіхотними мінами, які заборонені міжнародними договорами, що складає додаткову загрозу для цивільного населення.
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