Українська ППО успішно відбила нічну повітряну атаку на Київ

10:09 26 травня Київ, Україна

Повітряна оборона України успішно збила всі ворожі цілі, зафіксовані в ніч проти 26 травня у повітряному просторі над Києвом.



Про це інформував Сергій Попко, керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) через офіційний Telegram-канал КМВА.



У повідомленні йдеться, що це вже 13-й повітряний напад на Київ з початку травня, який, як завжди, стався вночі.



Цього разу атака була виконана зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, ймовірно, з району Каспійського моря, можливо, з використанням крилатих ракет типу Х-101/555.



Згідно з попередньою інформацією, всі ворожі цілі були виявлені та знищені у повітряному просторі над Києвом.



Глава КМВА також зазначив, що на цей момент немає інформації про постраждалих та руйнування у місті Київ.