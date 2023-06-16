Українська ППО успішно нейтралізувала атаку "шахедів" на Київ

08:51 25 травня Київ, Україна

У ніч проти четверга, українська система протиповітряної оборони (ППО) змогла успішно нейтралізувати всі ворожі "шахеди", які напали на столицю.



Про це у своєму повідомленні інформує КМВА у своєму каналі у Телеграм.



Протягом трьох годин тривоги агресор направив ударні дрони "Shahed" у столицю.



Однак завдяки зусиллям та можливостям нашої протиповітряної оборони всі виявлені повітряні цілі, що рухалися у напрямку Києва, були успішно знищені.



За словами офіційного повідомлення, жодних ударів по столиці не було завдано. Крім того, КМВА додає, що російські сили продовжують використовувати тактику атаки в кілька хвиль з певними інтервалами між групами безпілотників, що наступають.



Метою таких дій з боку російської армії є досягнення різних цілей, включаючи виснаження української ППО. Проте ці спроби залишаються безуспішними, зазначають у КМВА.



Поки точна кількість знищених повітряних цілей цієї ночі уточнюється.