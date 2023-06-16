Українська контррозвідка розкрила шпигуна, який передавав дані окупантам

11:51 22 травня Київ, Україна

Контррозвідка усунула російського шпигуна на Миколаївщині, який викрив локації українських військових.



За інформацією пресслужби Служби безпеки, затриманий агент передавав стратегічні дані окупантам.



Слідство з'ясувало, що росіяни використали місцевого жителя для співпраці через месенджер, щоб дізнатися про розташування українських сил та техніки на прифронтових територіях області.



Зловмисник також намагався виявити склади зі зброєю та боєприпасами Збройних сил України, включаючи іноземний арсенал.



Він також передавав інформацію про повітряні атаки з використанням фосфорних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню "Град" та іранських дронів "Shahed".



Після затримання підозрюваного, СБУ повідомила його про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану згідно зі статтею 111 Кримінального кодексу України.



Розглядається питання про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а підсудному загрожує довічне позбавлення волі.