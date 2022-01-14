Українка намагалася ввезти з РФ заборонену символіку

Жінка намагалася ввезти на територію України "партію" комуністичної та нацистської символіки.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Відзначається, що оперативними співробітниками прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням і продажем виробів ручної роботи. Щодо переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилася, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.
Зараз прикордонники направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 -1 УКУ "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів".
Громадянку та виявлені предмети передали представникам Національної поліції.
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