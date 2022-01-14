Українка намагалася ввезти з РФ заборонену символіку

18:26 01 вересень Київ, Україна

Жінка намагалася ввезти на територію України "партію" комуністичної та нацистської символіки.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Вчора в пункт пропуску "Гоптівка" на українсько-російському кордоні на вхід з Росії прибула громадянка України 1985 року народження. Під час здійснення огляду валізи жінки прикордонники Харківського загону спільно з представниками митної служби виявили георгіївські стрічки, значки "9 травня", стрічки з триколором РФ і заготовки до них в кількості близько 1000 штук", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що оперативними співробітниками прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ встановлено, що громадянка нібито займається виготовленням і продажем виробів ручної роботи. Щодо переміщення вищевказаних виробів пояснення надавати відмовилася, але оперативниками встановлено можливу її причетність до пропаганди комуністичного, націонал-соціалістичного та тоталітарного режимів на території України.

Зараз прикордонники направили в Національну поліцію повідомлення про виявлення в діях громадянки ознак вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 436 -1 УКУ "Виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів".



Громадянку та виявлені предмети передали представникам Національної поліції.