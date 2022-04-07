Українець "взув" компанію Microsoft на 10 мільйонів доларів

19:08 11 листопада Київ, Україна





Суд присяжних визнав, що обвинувачений Володимир Квашук скоїв 18 тяжких злочинів. Сюди входило п'ять пунктів звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів, шість пунктів звинувачення у відмиванні грошей, два пункти звинувачення в крадіжці особистих даних при обтяжувальних обставинах, два пункти подачі неправдивих податкових декларацій і один пункт в кожному з випадків шахрайства з використанням пошти, шахрайства з пристроями доступу і отримання доступу до захищеного комп'ютера надалі. Колишній співробітник найбільшої транснаціональної компанії Microsoft засуджений до 9 років ув'язнення за махінації і крадіжку у компанії більше 10 мільйонів доларів.Суд присяжних визнав, що обвинувачений Володимир Квашук скоїв 18 тяжких злочинів. Сюди входило п'ять пунктів звинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів, шість пунктів звинувачення у відмиванні грошей, два пункти звинувачення в крадіжці особистих даних при обтяжувальних обставинах, два пункти подачі неправдивих податкових декларацій і один пункт в кожному з випадків шахрайства з використанням пошти, шахрайства з пристроями доступу і отримання доступу до захищеного комп'ютера надалі.

Квашук працював підрядником Microsoft, перш ніж стати співробітником в серпні 2016 року. Потім він був звільнений в червні 2018 року, після того, як компанія виявила його дії, спрямовані на крадіжку. Згідно з матеріалами справи і свідченнями в суді, під час роботи Квашука в Microsoft він використовував свої права на тестування для крадіжки "валюти, що зберігається", такої, як цифрові подарункові карти.

Потім він перепродав ці товари в Інтернеті, використовуючи вторговані кошти для покупки будинку на березі озера за 1,6 мільйона доларів і автомобіля Tesla за 160 000 доларів, повідомило Міністерство юстиції.

Разом з тюремним ув'язненням, Квашук також повинен виплатити 8,3 мільйона доларів як компенсацію і може бути депортований в Україну після відбуття тюремного ув'язнення.