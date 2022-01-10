Українці застрягли у трикілометровій пробці на польсько-українській митниці

08:30 10 січень Київ, Україна

При виїзді з України до Польщі утворилися величезні затори.



Люди масово повертаються із новорічних канікул на роботу, як пишуть ЗМІ.



Зазначається, що напередодні водії стояли у чергах по 7 годин. Зазначається, що напередодні водії стояли у чергах по 7 годин. Пробки досягали 3 км.



Проблеми спостерігалися на митних постах у Краківці, Шегинях та Раві-Руській Львівської області. Усього понад 600 автомобілів стояли у пробці у трьох пунктах пропуску.



При цьому прикордонники кажуть, що через сильні затримки є шанс, що багато мігрантів не доїдуть вчасно на роботу.