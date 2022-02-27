Українці успішно відбивають атаки російських найманців у Гостомелі та Ірпені, - ВСУ

Українські військові продовжують захист Гостомелю та Ірпеня Київської області від ворожих військ.
Ряд телеграм-каналів публікує відео з місця подій.
Так, повідомляється, що артилерійським ударом знищено військову техніку та військові РФ на аеродромі в Гостомелі.
Крім того, українські вертольоти завдали ракетного удару по супротивнику.
Водночас місцеві жителі повідомляють, що у Гостомелі на вулиці Богдана Хмельницького російські військові переодягаються у цивільне.
Також зазначається, що ЗСУ відбили атаки супротивника на Ірпінь. Це підтвердив міський голова.
Так, повідомляється, що артилерійським ударом знищено військову техніку та військові РФ на аеродромі в Гостомелі.
Крім того, українські вертольоти завдали ракетного удару по супротивнику.
Водночас місцеві жителі повідомляють, що у Гостомелі на вулиці Богдана Хмельницького російські військові переодягаються у цивільне.
Також зазначається, що ЗСУ відбили атаки супротивника на Ірпінь. Це підтвердив міський голова.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі