Українця, який передавав ФСБ дані про місцезнаходження батальйону "Азов", засудили до 16 років в'язниці

17:18 05 вересня Київ, Україна





Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.



Прокурори Чернівецької обласної прокуратури в суді довели, що у 2017 році представники ФСБ росії завербували мешканця Київщини. До лютого 2022 року він передавав дані іноземній розвідці про місцезнаходження добровольчого батальйону "Азов" та інформацію про окремих військовослужбовців. Жителя Київщини засудили до 16 років позбавлення волі за передачу даних представникам ФСБ росії. Його визнали винним у державній зраді та веденні незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.Прокурори Чернівецької обласної прокуратури в суді довели, що у 2017 році представники ФСБ росії завербували мешканця Київщини. До лютого 2022 року він передавав дані іноземній розвідці про місцезнаходження добровольчого батальйону "Азов" та інформацію про окремих військовослужбовців.

"З травня 2022 року, тимчасово проживаючи в Єгипті, чоловік через соціальні мережі вийшов на представників так званої "ДНР" та почав співпрацювати з ними. Заручившись підтримкою проросійськи налаштованого жителя Чернігівщини, він здійснював незаконну розвідувальну діяльність на користь псевдореспубліки, передавав інформацію про місцезнаходження шкіл та дитячих садків на території Чернігівської області, а також місця дислокації військовослужбовців ЗСУ”, – зазначають в Офісі Генерального прокурора.

Слідчі довели, що на початку червня засуджений повернувся до України. Він приїхав до Чернівецької області, де збирав відомості про розташування об'єктів критичної інфраструктури: залізничних переїздів, тунелів, мостів, час проїзду поїздів, а також місця розташування військових частин ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань.



Правоохоронці затримали зловмисника у Чернівцях. Його спільника – на Чернігівщині, якого за проведення незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації засудили до 10 років ув'язнення.



Жителя Київщини суд визнав винним у державній зраді та веденні незаконної розвідувальної діяльності на користь терористичної організації (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Його засудили до 16 років позбавлення волі із конфіскацією майна.