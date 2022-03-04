Україна закуповує донбаське вугілля у племінника одного з ватажків бойовиків ЛНР

12:30 04 червень Київ, Україна

Україна веде регулярні гуртові закупівлі вугілля у литовської компанії UAB Smart Steel Industry, яка під виглядом російських копалин продає нашій країні крадену на Донбасі вугільну продукцію. Одним з власників цієї компанії виступає 24-річний виходець з міста Ровеньки Луганської області Олександр Мельничук.

Про це йдеться в розслідуванні Слiдство.Iнфо.



За даними видання, батько Олександра Мельничука - Сергій, і його дядько - Олександр - кілька років тому потрапили під санкції України і США через торгівлю донбаським вугіллям. Через братів Мельничуків раніше йшли вугільні потоки на захопленому терористами Донбасі. Олександр Мельничук-старший кілька років тому, стверджують журналісти, перебував у терористичній організації ЛНР. Бойовики називали його "заступником міністра вугільної промисловості".





Серед продукції, яку пропонує литовська фірма Олександра Мельничука-молодшого, є вугілля марки "антрацит". В Україні його добувають виключно на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.



В українському офісі компанії запевняють, що їхнє вугілля - з Росії. Наявні на сьогодні численні журналістські розслідування свідчать, що документи на донбаське вугілля часто підробляють і продають його під виглядом російського.



Як з'ясувало Слiдство.Iнфо, литовська фірма є співвласником київської компанії під назвою Спецвантаж Лоджистік. За даними YouControl, компанія отримала в минулому році понад 50 млн грн чистого доходу. Також вона підписала договорів на майже 4 млн грн на поставку вугілля українським бюджетним установам.



У розпорядженні Слiдство.Iнфо опинилися документи, які свідчать, що Smart Steel Industry, крім вугілля, продає також бітум. Як свідчать документи, цей бітум йде, зокрема, з заводу, який до недавнього часу контролював проросійський політик і кум Путіна Віктор Медведчук.