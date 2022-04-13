"Україна є місцем злочину": прокурор МКС відвідав Бучу

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відвідав Бучу на Київщині. Він назвав Україну "місцем злочину" та наголосив на необхідності незалежного розслідування подій у місті.
Про це йдеться у повідомленні суду у твіттері.
Він додав, що група судово-медичних експертів МКС має розпочати роботу в місті.
Пресслужба МКС у твіттері також повідомила, що під час зустрічі у Києві з генпрокуроркою України Іриною Венедиктовою Хан наголосив на твердому прагненні уряду України до співпраці з Міжнародним кримінальним судом щодо проведення незалежних розслідувань.
Нагадаємо, що ще 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими в Україні.
Пресслужба МКС у твіттері також повідомила, що під час зустрічі у Києві з генпрокуроркою України Іриною Венедиктовою Хан наголосив на твердому прагненні уряду України до співпраці з Міжнародним кримінальним судом щодо проведення незалежних розслідувань.
Нагадаємо, що ще 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими в Україні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі