"Україна є місцем злочину": прокурор МКС відвідав Бучу

20:47 13 квітня Київ, Україна

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відвідав Бучу на Київщині. Він назвав Україну "місцем злочину" та наголосив на необхідності незалежного розслідування подій у місті.



Про це йдеться у повідомленні суду у твіттері.

“Україна – місце злочину. Ми тут тому, що ми маємо розумні підстави вважати, що тут скоюються злочини, що підпадають під юрисдикцію суду.. Ми повинні розвіяти туман війни, щоб дістатись істини. Для цього потрібне незалежне та неупереджене розслідування", – зазначив Хан.

Він додав, що група судово-медичних експертів МКС має розпочати роботу в місті.



Пресслужба МКС у твіттері також повідомила, що під час зустрічі у Києві з генпрокуроркою України Іриною Венедиктовою Хан наголосив на твердому прагненні уряду України до співпраці з Міжнародним кримінальним судом щодо проведення незалежних розслідувань.



Нагадаємо, що ще 2 березня Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російськими військовими в Україні.