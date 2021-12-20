Україна виплатить 5 тис євро компенсації довічно засудженому за заборону спілкуватися з оточуючими

Європейський суд з прав людини визнав порушення статей Конвенції про захист прав людини щодо заборони тортур та права на ефективний засіб юридичного захисту у справі довічно засудженого в Україні на прізвище Карпенко. Йому забороняли спілкуватися із оточенням.
Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.
Як розповіли юристи Української Гельсінської спілки з прав людини, які підтримували скаргу ув'язненого, заборона на спілкування регулювала пункт 23 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань від 2003 року. Згідно з ним засуджені до довічного ув'язнення не могли встановлювати зв'язки з особами, які утримуються в інших камерах, а за порушення можна було отримати дисциплінарне стягнення.
У 2015 році дискримінаційну норму офіційно скасували, але адміністрація установи, де тримали Карпенка, продовжила обмежувати його у спілкуванні. Так, за вітання з іншим ув'язненим на нього наклали стягнення, яке він безрезультатно намагався оскаржити у національних судах, дійшовши таким чином до ЄСПЛ.
ЄСПЛ присудив Карпенку 5 тисяч євро компенсації моральної шкоди.
Нагадаємо, що Україна входить до десятка країн Європи з найбільшою кількістю засуджених: у в'язницях та СІЗО загалом утримується понад 50 тисяч людей.
Україна також є лідером серед 50 європейських країн за кількістю довічно ув'язнених, які не мають перспектив звільнення.
Про це йдеться у відповідній ухвалі суду.
Як розповіли юристи Української Гельсінської спілки з прав людини, які підтримували скаргу ув'язненого, заборона на спілкування регулювала пункт 23 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань від 2003 року. Згідно з ним засуджені до довічного ув'язнення не могли встановлювати зв'язки з особами, які утримуються в інших камерах, а за порушення можна було отримати дисциплінарне стягнення.
У 2015 році дискримінаційну норму офіційно скасували, але адміністрація установи, де тримали Карпенка, продовжила обмежувати його у спілкуванні. Так, за вітання з іншим ув'язненим на нього наклали стягнення, яке він безрезультатно намагався оскаржити у національних судах, дійшовши таким чином до ЄСПЛ.
ЄСПЛ присудив Карпенку 5 тисяч євро компенсації моральної шкоди.
Нагадаємо, що Україна входить до десятка країн Європи з найбільшою кількістю засуджених: у в'язницях та СІЗО загалом утримується понад 50 тисяч людей.
Україна також є лідером серед 50 європейських країн за кількістю довічно ув'язнених, які не мають перспектив звільнення.
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